Камеры будут работать с 13 по 19 апреля, сообщили в ГБУ «Владупрдор».

Камеры разместят на следующих участках дорог:На трассе М-7 «Волга» стационарный комплекс установлен на 302 км.На Р-132 «Золотое кольцо» камера будет работать на 317 км.На западном ответвлении к М-7 установка запланирована на 10 км, а на восточном ответвлении — на 26 км.На участке Владимир — Муром — Арзамас стационарный комплекс поставлен на 116 км.На дороге Касимов — Муром — Нижний Новгород камера размещена на 80 км.На направлении Малышево — Красная Горбатка комплекс смонтирован на 21 км.На участке Юрьев‑Польский — Кольчугино установка находится на 5 км.На трассе Владимир — Юрьев‑Польский — Переславль‑Залесский камера установлена на 8 км.Мобильные комплексы будут фиксировать нарушения ПДД на отдельных отрезках дорог.На маршруте Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики фиксация предусмотрена в пределах 1–130 км.На трассе Владимир — Муром — Арзамас мобильные камеры будут работать с 20 по 124 км.На Р-132 «Золотое кольцо» фиксация предусмотрена на участках 226–255 км и 304–396 км.На восточном соединении с М-7 комплексы охватят 7–31 км, а по основному направлению Р-132 — 239–275 км.На маршруте Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма комплексы работают в пределах 0–13 км и 22–44 км.На участке Хохлово — Камешково — Ручей фиксация запланирована на отрезках 0–21 км и 25–45 км.