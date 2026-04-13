Во Владимирской области разыскивают Берегового Георгия Николаевича, 1995 года рождения (30 лет). Мужчина пропал 3 апреля 2026 года в селе Клязьминский Городок Ковровского района — с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Георгий нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, черные волосы и серые глаза.В день исчезновения был одет в темно‑синюю куртку, черную кофту, черные штаны и кроссовки, а также черную шапку.Всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении Георгия Берегового, просят незамедлительно сообщить в полицию.