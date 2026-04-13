В Александрове перед судом предстанет 30-летний местный житель, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму и реабилитации нацизма в интернете. Мужчину заключили под стражу, сообщили в региональном СК. По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемый, придерживающийся радикальных взглядов, размещал на своей странице в соцсети тексты, направленные на разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов