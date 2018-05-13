В аэропорту столицы Болгарии в воскресенье совершил аварийную посадку самолет Airbus A321, выполнявший чартерный рейс с греческого острова Крит в Польшу. Причиной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.

В аэропорту столицы Болгарии в воскресенье совершил аварийную посадку самолет Airbus A321, выполнявший чартерный рейс с греческого острова Крит в Польшу. Причиной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, авиалайнер, на борту которого находились 180 пассажиров, приземлился благополучно, пострадавших нет. Сейчас пассажиры находятся в транзитной зоне софийского аэропорта в ожидании резервного самолета.