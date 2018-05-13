Подошел к концу очередной сезон Российской футбольной премьер-лиги. В последнем 30-м туре определились все места команд в турнирной таблице. Пермский Амкар и махачкалинский Анжи заняли 13-е и 14-е места соответственно и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Подошел к концу очередной сезон Российской футбольной премьер-лиги. В последнем 30-м туре определились все места команд в турнирной таблице. Пермский "Амкар" и махачкалинский "Анжи" заняли 13-е и 14-е места соответственно и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ."Ростов" на новом стадионе обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Этот результат означал, что только победа в домашнем матче с грозненским "Ахматом" позволит "Амкару" избежать стыковых матчей. При этом пермяки практически весь второй тайм играли в большинстве, но это не помогло. Встреча завершилась со счетом 0:0."Амкар" с 35 очками остался на 13-м месте и теперь в стыковых матчах сыграет с "Тамбовом", занявшим четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), "Анжи" встретится с красноярским "Енисеем", который стал третьим во втором по силе дивизионе чемпионата страны.