Телеведущая Екатерина Андреева в подробностях рассказала о своей работе. Тяжелее всего ей даются выходы в эфиры, которые посвящены ужасным происшествиям.

Телеведущая Екатерина Андреева в подробностях рассказала о своей работе. Тяжелее всего ей даются выходы в эфиры, которые посвящены ужасным происшествиям.Андреева заявила, что всегда сочувствует людям. По ее словам, она вынуждена держаться на съемках, но на самом деле переживает из-за трагедий."Самое тяжелое в работе – умение, сопереживая трагическим событиям, при этом не плакать в эфире", – отметила она. Андреева добавила, что просто не имеет права лить слезы перед телекамерами.Рассказала телеведущая и об отношениях с дочерью Натальей. Судя по всему, у нее с дочерью очень хорошие отношения: журналистка может обратиться к ней за советом по любому поводу. "И как к психологу (у нее соответствующее высшее образование), и как к подруге, и как к бизнесмену, и как к дизайнеру – у Наташи хороший вкус", – цитирует ее Starhit.Напомним, что Екатерина Андреева является ведущей программы "Время" на Первом канале. Она получила эту должность в далеком 1997 году.Журналистка родила дочь в первом браке в 1982 году. С 1992-го она замужем за адвокатом и бизнесменом Душаном Петровичем.