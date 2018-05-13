Вот и прошел День Победы. Центральным событием праздника, конечно же, стал военный парад на Красной площади. Его стилистика предопределена тем самым Парадом Победы в июне 1945-го, когда вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной бойцы Красной Армии прошли по брусчатке Красной площади.

Автор: Дмитрий КиселёвВот и прошел День Победы. Центральным событием праздника, конечно же, стал военный парад на Красной площади. Его стилистика предопределена тем самым Парадом Победы в июне 1945-го, когда вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной бойцы Красной Армии прошли по брусчатке Красной площади. Как победители они воспроизвели еще со времен Суворова традицию небрежения к знаменам поверженных врагов, бросив их сотнями к стенам Кремля. И парад 1945-го стал прообразом того строгого действа, что мы видели уже в наши дни в центре Москвы.Как обычно, парад предваряла речь президента России и верховного главнокомандующего. В этом году слова Путина звучали более заостренно и, как показалось, даже полемично."Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершили наш солдат и наш народ. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда!" – заявил Путин.Глава государства в этом году говорил дольше обычного. Если раньше на обозначение актуальных угроз стране и миру уходил лишь один абзац в три-четыре строки, то сейчас этот раздел прозвучал куда более развернуто и даже адресно."Мы помним о трагедиях двух мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть, за новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять, и уважать друг друга", — подчеркнул президент.В заключение — теплая благодарность ветеранам. "Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведем. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции, достигать успехов ради процветания и величия России", — сказал Путин.Как украсила наша армия День Победы в России?Автор: Антон ЛядовВ глазах — слезы сами собой, но он крепко сжимает губы. Держит улыбку. Стальное поколение. "Это была такая радость! Люди прыгали, обнимались, целовались, стреляли из всех видов оружия, Трудно себе было представить, что действительно это кончилось", — вспоминает ветеран ВОВ Евгений Шалашников.Ветераны поднимаются на трибуны — с привычной военной выправкой. Сердце бьется так, что видно, как грудь вздымается. На Красной площади уже парадный кабриолет "ЗиЛ". Звенящая тишина, несмотря на то что здесь собрались тысячи людей. Мгновения до парада.На Красной площади появляются флаг России и легендарное Знамя Победы. Малыши забираются на плечи к взрослым. Ветераны помогают дирижировать сводным оркестром и подпеваютМинистр обороны Сергей Шойгу въезжает на площадь через ворота Спасской башни и только потом надевает фуражку. Все потому, что над аркой — икона. Испокон веков воины проходили под ней с непокрытой головой. Шойгу приближается к центральной трибуне."Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны. Праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти. 9 Мая объединяет все поколения, это — история мужества. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят наши сердца. В честь ваших заслуг перед отечеством пройдет военный парад", — объявляет президент Путин.В параде участвуют больше 13 тысяч военнослужащих. Когда ветераны видят, что на брусчатку выходит их род войск, встают и прикладывают ладонь к фуражке. Два шага в секунду. Сто двадцать в минуту. Для каждой парадной "коробки" военный оркестр играет свою мелодию. Женщины-военнослужащие в эффектной форме появляется под аккорды знаменитой "Катюши".Расчеты войск Военно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, десантники, морские пехотинцы, пограничники… По традиции завершают пешую часть парада кремлевские курсанты и тысячетрубный сводный военный оркестр.Механизированную колонну приветствуют еще на подходе к Красной площади. Люди взбираются на деревья, балконы, даже друг на друга. Едва гусеницы выезжает на брусчатку, оркестр утопает в реве моторов. Чтобы показать каждую из машин детально, видеокамеры установлены и на технике, и под гусеницами и на днищах."Тридцатьчетверка", едущая по брусчатке, — ровесница Победы. 1945 года выпуска. В маневренности ей не было равных. Сегодняшним образцам техники, которые продемонстрировали на параде, равных нет во всем мире. Машина поддержки танков "Терминатор" — аналогов за рубежом нет. Уже прошла боевые испытания в Сирии. В бою заменяет взвод мотострелков и четыре бронетранспортера.Зенитно-ракетные комплексы "Тор" и 2ДТ в арктическом варианте. На учениях они успешно сбивали мишени, имитирующие крылатые ракеты. Комплекс способен работать при температуре минус 50 градусов. Шасси позволяет преодолевать даже водные преграды вплавь.Еще из новинок — армейский снегоход. Единственное транспортное средство, которое имеет возможность двигаться по целине любой глубины со скоростью 35-40 километров в час.За лучшими в мире артиллерийскими системами МСТА С и новейшими самоходными гаубицами "Коалиция СВ" проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М". Самая совершенная зенитная ракетная система "С-400 Триумф". И снова – премьера — беспилотник "Корсар".Боевые роботы. Беспилотные комплексы разминирования "Уран-6" и огневой поддержки "Уран-9". С виду — небольшие танки, а на самом деле универсальные солдаты, работающие дистанционно. Замыкают колонну настоящие исполины — гигантские ракетные комплексы стратегического назначения "Ярс" — ядерный щит страны.Чтобы разглядеть в воздухе самолеты, малыши на плечах у родителей начали прикладывать к глазам невидимые бинокли из ладошек еще задолго до появления машин в небе.Открывают воздушную часть вертолеты: 17 винтокрылых машин. Во главе — Ми-26 — крупнейший в мире серийный транспортный вертолет. Скорость строя — 200, высота — 150. Координируют полеты со Спасской Башни по секундомеру.Cамолеты взлетают с восьми аэродромов в разных городах. Скоординировать их и выстроить над Красной площадью один к одному — ювелирная работа."Летающий танкер" и "Белый лебедь" Ту-160 имитируют дозаправку в воздухе. В этот момент Владимир Путин, показывая вверх, что-то объясняет Александру Вучичу. Президент Сербии явно впечатлен увиденным. За происходящим в небе внимательно наблюдает и другой высокий гость – премьер-министр Израиля Нетантяху.После истребителей, фронтовых бомбардировщиков и перехватчиков показывается пара Су-57. Сверхманевренные истребители пятого поколения. Это их первое участие в Параде Победы. Как и для модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами", теми самыми, от которых нет защиты. Каждый самолет несет одну такую гиперзвуковую ракету.Пилоты в кабинах в этот день не одни. На стекле у них портреты героев-фронтовиков — свой "Бессмертный полк". Cамый яркий момент: в небе над Красной площадью – белый, синий и красный цвета.Что-то невероятное происходило и в воздухе других городов. На параде в Самаре легендарные самолеты Як-52 заложили мертвую петлю прямо над центральной площадью. Другой самолет разбросал листовки с сообщением о победе Советских войск над гитлеровцами.В Севастополе во время парада полил дождь, но на атмосферу это не повлияло. 9 Мая здесь — двойной праздник: День Победы и годовщина героического освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м.На параде в Севастополе в этом году впервые участвовали модернизированные танки Т-72 и зенитно-ракетные комплексы "С-400 Триумф".В столице Чеченской Республики Грозном парад прошел по проспекту Ахмата Кадырова. В этом году — рекордное количество участников. Под звуки военного оркестра идут бойцы спецопераций. В механизированной колонне в этом году впервые проехала легендарная система "Катюша" — тоже символ Победы.В Калининграде в парадной колонне появился ракетный комплекс "Искандер-М". Здесь же и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".В Волгограде после прохода войск и техники провели еще и историческую реконструкцию.В Санкт Петербурге победный Парад войск и техники традиционно прошел на исторической Дворцовой площади.Танцы под военные песни. Стремительное вальсирование, как в молодости, подарки... Вокруг ветеранов весь день формировались группы желающих сфотографироваться. Аплодисменты, цветы, слова благодарности продолжались и до самого салюта, и после него. В память о Великой Победе и подвиге каждого.