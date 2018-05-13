В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе В сборная США разгромила команду Норвегии, одержала шестую победу подряд, гарантировала себе попадание в плей-офф и упрочила лидерство в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американцев.

В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе "В" сборная США разгромила команду Норвегии, одержала шестую победу подряд, гарантировала себе попадание в плей-офф и упрочила лидерство в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американцев.В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (9-я и 13-я минуты), Чарли Макэвой (16-я), Дилан Ларкин (22-я), Алек Мартинес (31-я), Андерс Ли (37-я), Кэм Аткинсон (40-я), Колин Уайт (43-я) и Нил Пайонк (58-я)​​​. У норвежцев отличились Кристиан Форсберг (28-я), Кен Андре Олимб (47-я) и Матис Олимб (48-я).В активе американцев стало 16 очков. На четыре балла они опережают команду Финляндии, у которой игра в запасе. Норвежцы потерпели четвертое поражение кряду и расположили на седьмой строчке.В другом матче игрового дня сборная Чехии разгромила команду Франции со счетом 6:0.