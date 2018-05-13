На трассе в Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Испании. Победу одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

На трассе в Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Испании. Победу одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Российский пилот Williams Сергей Сироткин стал последним из финишировавших, заняв 14-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл 11-й. Сироткин и французский пилот команды Haas Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.