Беспилотный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США в воскресенье совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Белгородской области, а также облетел линию разграничения в Донбассе, сообщает PlaneRadar в своем Twitter.

Беспилотный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника , в воскресенье совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Белгородской области, сообщает PlaneRadar в своем Twitter.Сообщается, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. В воздушное пространство Украины дрон вошел в 7:15 московского времени. Около часа он двигался вдоль границы Белгородской области, а затем совершил облет линии разграничения в Донбассе.07:15 мск.Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.В последние месяцы американские беспилотники неоднократно совершали полеты у российских границ, отмечает РИА Новости.