Популярная телеведущая Лариса Гузеева решила поздравить подписчиков с Днем матери. В ответ на нее посыпалось столько негативных комментариев, что артистка не смогла держать себя в руках.

Популярная телеведущая Лариса Гузеева решила поздравить подписчиков с Днем матери. В ответ на нее посыпалось столько негативных комментариев, что артистка не смогла держать себя в руках.Гузеева поделилась с пользователями социальной сети Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем с дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она.Некоторые пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. "Думала с днем лезби)) говняная фотка, в прочем как и все, была лучшегл мнения о Гузеевой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов.Телеведущая не смогла оставить эту реплику без ответа. Судя по всему, замечание привело ее в ярость. "Гнида", – коротко ответила она пользователю. На этом короткий диалог был завершен.Многие начали указывать на то, что в России День Матери празднуется в ноябре. Похоже, это Гузеевой тоже не очень понравилось. "Откуда вы только такие беретесь! Вас поздравили, а вы ядом..." – сокрушается она.Напомним, что у Ларисы Гузеевой двое детей. Сына Георгия она родила в 1992 году. Дочь Ольга появилась на свет в 2000-м.