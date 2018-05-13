Знаменитый певец Игорь Николаев прокомментировал выступление Юлии Самойловой на Евровидении. Он уверен, что исполнительницу с ограниченными возможностями просто подставили.

Знаменитый певец Игорь Николаев прокомментировал выступление Юлии Самойловой на "Евровидении". Он уверен, что исполнительницу с ограниченными возможностями просто подставили.Свою точку зрения на случившееся артист выразил на личной странице в социальной сети Instagram. Он задал резонный вопрос коллегам, которые поддерживали появление Самойловой на песенном конкурсе."Ну вот, послушав Вику в этом посте, зная, сколько супервокалистов есть в России, какого уровня поп-шоу были поставлены за последние пару лет, нужно ли было так подставлять страну в эти и так не простые для нее годы, а, главное, подставлять саму Юлю Самойлову, сделав ее разменной монетой в игре "на жалость", дескать, не посмеют обидеть (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – пишет артист.Николаев напомнил, что Самойлова не смогла одержать победу и в конкурсе "Фактор-А": она дошла только до финала. По его словам, все дело в том, что на заключительной стадии все обращают внимание именно на вокальные данные, а не какие-либо другие особенности человека. "Без скидок на физические недостатки, иначе нужно было бы устраивать отдельный конкурс", – добавил он.Артист подчеркнул, что многих гениальных исполнителей любят именно за талант, а не за какие-то другие качества. Николаев пожелал Самойловой извлечь урок из сложившейся ситуации.