Сотрудник полиции рассказала ученикам о различных молодежных течениях и субкультурах. Школьники активно задавали вопросы, делились своими впечатлениями...

Инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северное Измайлово лейтенант полиции Кристина Иванова провела профилактическую беседу на правовую тематику с учениками 8 и 9-х классов ГБОУ СОШ № 1748 «Вертикаль».С наступлением летних каникул дети будут больше времени проводить на свежем воздухе, многие уедут из города. Именно в эти последние дни учебного года школьникам необходимо напомнить о правилах поведения на улице и в общественных местах, а также правилах собственной безопасности.Кристина Иванова рассказала ученикам о различных молодежных течениях и субкультурах.Например, по специфике поведения членов группы выделяют три вида субкультур: просоциальные – группы, которые не несут угрозу обществу, несут позитив и помогают, асоциальные – несут критику каким-либо устоям общества, но это противостояние не носит крайнего характера или антисоциальные – не только подвергают критике общественные порядки и устои, но и стремятся их сокрушить.Школьники не остались равнодушными к теме лекции, они активно задавали вопросы, делились своими впечатлениями.Беседа прошла в доброжелательной обстановке. Педагоги поблагодарили инспектора ОДН ОМВД России по району Северное Измайлово за интересный урок, а сотрудник полиции, в свою очередь, пожелала ребятам веселых и безопасных каникул.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73