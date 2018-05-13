Звезда телепроекта Дом-2 Елена Хромина рассказала о непростых отношениях с родственниками. Оказывается, она перессорилась с близкими из-за наследства.

Звезда телепроекта "Дом-2" Елена Хромина рассказала о непростых отношениях с родственниками. Оказывается, она перессорилась с близкими из-за наследства.Участница популярного шоу заявила, что находилась в хороших отношениях с дедушкой, который страдал от шизофрении. Страшная болезнь проявилась, когда Хроминой было всего восемь лет."Для семьи он стал обузой, а для меня – лучшим другом. Все свое время проводила с ним", – рассказала звезда. Постепенно состояние дедушки ухудшалось и он скончался. Красавица так и не смогла смириться с его уходом.В этот момент остро встал вопрос о наследстве. "Так как я была любимицей дедушки, бабуля записала все на меня", – отметила Хромина.Звезда телестройки фактически стала жертвой войны за наследство: родственники возненавидели ее. Тем не менее, похоже, девушка не придает этому особого значения. "Правда, мне глубоко плевать", – призналась она в беседе с корреспондентом журнала "Дом-2".Напомним, что не задались у Хроминой отношения и с участниками проекта "Дом-2". Так, недавно ее бросил ухажер Саймон Марданшин. Как писали , после этого девушка впала в депрессию.