Крым с официальным визитом посетит французская делегация, в рамках визита запланировано подписание побратимского соглашения с крымским курортным городом Евпатория.

Делегация из французского муниципалитета Мариньян посетит с официальным визитом Крым, который продлится с 14 по 16 мая. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил, что с Евпаторией планируется подписать соглашение межмуниципальном сотрудничестве.Бальбек добавил, что французские гости посадят в Евпатории дерево – в знако дружбы между городами-побратимами, передает РИА Новости.