В видеохостинге YouTube появился раздел музыкальных хит-парадов. Согласно ему, самым популярным исполнителем в России на конец апреля – начало мая стал Егор Крид. На втором месте расположился Элджей, на третьем – дуэт Время и Стекло. В хит-параде также фигурируют Ленинград и Ольга Бузова.

В видеохостинге YouTube появился раздел музыкальных хит-парадов, который постоянно обновляется. Согласно этому рейтингу, самым популярным исполнителем в России на конец апреля – начало мая стал Егор Крид. На втором месте расположился Элджей, на третьем – дуэт "Время и Стекло". В хит-параде также фигурируют Jah Khalib, "Ленинград", Loboda, Matrang, Pharaoh, MiyaGi & Endshpiel и Ольга Бузова.Самым популярным музыкальным клипом стал "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, за ним следует "Миллион алых роз" Егора Крида, а третье место занимает "Одним целым" рэпера Pharaon.Лучшие композиции, по версии YouTube, "Миллион алых роз" Егора Крида, "Медуза" Matrang и трек Black группы GAZIROVKA.