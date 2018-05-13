В сколь неудобной для себя позе вдруг оказалась Европа?

В сколь неудобной для себя позе вдруг оказалась Европа?Посол США в Германии Ричард Гренелл приступил к работе. 8 мая он вручил верительную грамоту президенту Штайнмайеру и, будучи уже в официальном статусе, опубликовал в Twitter сообщение: "Как заявил Дональд Трамп, целью санкций США станут критические секторы экономики Ирана. Активным в Иране немецким компаниям следует немедленно прекратить свою деятельность".Тон, конечно, прессе не понравился, но Меркель промолчала, а когда министра иностранных дел Германии спросили, что он об этом думает, Хайко Маас ответил: "Ничего". С одной стороны, нет смысла комментировать хамство, но с другой, — что может Европа противопоставить ему? Ничего."Очевидно, что позиция США в мировой экономике остается настолько сильной, что с ней лучше не конфликтовать. Меркель даже не одернула нового посла США в ФРГ, который практически приказал немецким предприятиям "выпиливаться" из Ирана. При такой сдержанности Меркель предприятиям приходится исходить из того, что они беззащитны перед США", — пишет немецкая пресса.Прервав экономические контакты с Ираном, Германия потеряет 3 миллиарда евро или 0,2% от общего экспорта. На торговле с США ФРГ зарабатывает 110 миллиардов ежегодно. Это больше, чем США зарабатывают в Германии, что ставит немцев в уязвимое положение. Когда "говорят" деньги, другие переговоры почти бессмысленны.Напрасно Макрон заигрывал с Трампом в Вашингтоне, напрасно Меркель дарила ему старинные гравюры, напоминающие о немецких корнях президента США: поцелуй перед предательством — это известное дело.Как пишет Diе Zeit, для Трампа друзья или враги, неважно: и тех, и других он будет оставлять в неведении и держать напряжении — Америка прежде всего. Друзьям здесь даже хуже: у США — доступ ко всем их болевым точкам, в руках у них все нити: то, на что способна Европа, — это бунт кукол против Карабаса-Барабаса. Только без золотого ключика — все пойдут на дрова."Нам действительно стоит беспокоиться о том, что принцип многостороннего подхода находится в глубоком кризисе. Решение США по иранской сделке — прекрасный пример этому. А можно вспомнить и соглашение по климату, и проблемы договоренностей в рамках ВТО. Если мы каждый раз повторяем одно и то же, что каждый поступает как хочет, что мы не в состоянии добиться порядка на мировой арене, то у нас плохие новости для мировой общественности", — заявила Ангела Меркель.Плохая новость, в первую очередь, — в том, что США, которые, с одной стороны, требуют, чтобы Европа заботилась о своей безопасности и тратила на оборону не меньше 2% ВВП, одновременно провоцируют появление в соседнем с ней регионе еще одной ядерной державы, находящейся в открытом конфликте с Израилем, у которого тоже есть бомба. Но даже протестовать европейцы теперь не могут, не рискуя попасть в двусмысленное положение."Выходить из соглашения, которое было единогласно поддержано Советом Безопасности ООН, неправильно. Это подрывает доверие к международному праву", — уверена Меркель.Она апеллирует к решению Совбеза ООН, без санкции которого Америка, Франция и Великобритания бомбили Сирию, а Германия обеспечила этому нарушению международного права политическую поддержку, так что эти аргументы США теперь даже слушать не станут. Понимая это, начиная с 8 мая, европейские политики призывают Иран не поддаваться на провокацию. Европа, дескать, участвует в сделке. Всем ясно, что в данный момент."Нам крайне необходимо, чтобы одна страна, которая может легко разрушить это соглашение, оставалась верной ему: это Иран. И заявления президента Рухани придают уверенности в его приверженности ядерной сделке", — сказала Федерика Могерини — верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности."Позиция Европы позволяет оградить Иран от непредсказуемых действий и предотвратить эскалацию в регионе. Для этого необходимо работать и дальше со всеми партнерами. Это то, чем мы занимаемся уже не один месяц", — отметил Эммануэль Макрон — президент Франции.Вопрос — в том, насколько широк горизонт европейских возможностей. Они сами сузили его, поставив себя в вассальную зависимость от США. Америка собирается посадить Европу на свой дорогущий сжиженный газ. Гораздо быстрее могут посадить ее на дорогую нефть, что, несомненно, произойдет с ценником, если с рынка снова исчезнет Иран. 90-100 долларов за баррель сделают рентабельным даже американское сланцевое топливо. Есть причина задаться философскими вопросами даже министру финансов."Кем мы хотим стать? Вассалами, которые слепо повинуются Америке? Мы хотим, чтобы США стали мировым экономическим полицейским? Или мы все-таки хотим заявить о своих европейских экономических интересах и о желании поддерживать экономические отношения с Ираном? Мы считаем, что мы правильно поступаем и намереваемся продолжить сотрудничество с Ираном. Мы стоим перед выбором, и настало время всем европейцам открыть глаза уже сегодня", — подчеркнул Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции."Европейские лидеры беспомощно отреагировали на события на Ближнем Востоке. У Меркель нет ответа на новую ситуацию в регионе. Выход Трампа из соглашения потряс не только Ближний Восток, но и обозначил смену эпохи для трансатлантических отношений. Америка больше по определению не является союзником Европы. Отмечают, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки, ностальгия сейчас неуместна", — пишет Handelsblatt.Тезис о собственной судьбе в Европе повторяют уже больше года. Впервые Ангела Меркель заговорила об этом после встречи "большой семерки" на Сицилии. Но ситуация с выходом США из ядерной сделки указывает Европе на одну важную вещь: прежде чем взять судьбу в собственные руки, ее нужно вырвать из чужих.А между тем все выглядит так, как будто Трамп держит Европу мертвой хваткой. Просто делает с ней что хочет. 1 мая он собирался ввести пошлины на сталь и алюминий — потом передумал. Теперь новый срок — 1 июля. Может быть, опять передумает, если европейцы не будут слишком дергаться и вырываться.