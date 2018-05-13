На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, 13 мая, прошел митинг За свободный интернет. По данным столичной полиции, в нем приняли участие около 1000 человек. Это в разы меньше, чем на акции 30 апреля – там присутствовали 7500 человек.

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, 13 мая, прошел митинг "За свободный интернет". По данным столичной полиции, в нем приняли участие около 1000 человек. Это в разы меньше, чем на акции 30 апреля – там присутствовали 7500 человек, передает "Интерфакс".На митинге выступили председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов, глава "Яблока" Эмилия Слабунова, председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, активисты, представители IT-отрасли и общественности.Так, Касьянов предложил оспорить решение о блокировке мессенджера Telegram в Конституционном суде, а Слабунова высказалась за отставку главы Роскомнадзора. Она также считает, что было бы справедливо возместить ущерб всем, кто пострадал в результате блокировки Telegram.По словам главы "Яблока", власть должна извиниться перед всеми пользователями интернета, и в частности Telegram, а также перед его владельцем Павлом Дуровым за допущенный произвол. Кроме того, она предложила назначить Дурова главой проекта "Цифровая Россия", добавив, что "только тогда в России будет цифровая экономика".В других выступлениях звучали требования свободы интернета, отмены законов, ограничивающих свободу слова, и освобождения граждан, отбывающих сроки за посты в социальных сетях.Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что на митинге были задержаны примерно 25-30 человек за лозунги, не соответствовавшие заявленной тематике акции. Среди задержанных было несколько представителей националистических организаций.