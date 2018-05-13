На платформе Серп и Молот в Москве подрались футбольные фанаты. По предварительным данным, столкнулись болельщики ЦСКА и Спартака.

На платформе Серп и Молот в Москве подрались футбольные фанаты. По предварительным данным, столкнулись болельщики ЦСКА и "Спартака". Всего около 50 человек. Транспортная полиция начала проверку, передает ТАСС.