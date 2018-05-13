На платформе Серп и Молот в Москве подрались футбольные фанаты. По предварительным данным, столкнулись болельщики ЦСКА и Спартака.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-05-2018-moskovskaya-policiya-proveryaet-dannye-o-drake-s-uchastiem-50-fanatov.html" target="_blank">Московская полиция проверяет данные о драке с участием 50 фанатов</a> - На платформе Серп и Молот в Москве подрались футбольные фанаты. По предварительным данным, столкнулись болельщики ЦСКА и Спартака.
[url=http://33live.ru/novosti/13-05-2018-moskovskaya-policiya-proveryaet-dannye-o-drake-s-uchastiem-50-fanatov.html]Московская полиция проверяет данные о драке с участием 50 фанатов[/url] - На платформе Серп и Молот в Москве подрались футбольные фанаты. По предварительным данным, столкнулись болельщики ЦСКА и Спартака.