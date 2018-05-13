Он называл себя санитаром, а в народе получил прозвище Мясник. Пока Владимир Третьяков складывал трупы своих жертв на балконе, в городе ползли слухи о продаже человеческого мяса на рынках.

Он называл себя санитаром, а в народе получил прозвище Мясник.Пока Владимир Третьяков складывал трупы своих жертв на балконе, в городе ползлислухи о продаже человеческого мяса на рынках.В конце 70-х годов жители Архангельска пребывали в шоке. Вгороде объявился маньяк, убивающий и расчленяющий девушек. Родители пересталивыпускать детей на улицу по вечерам, а возвращавшиеся поздно с работы женщины сиспугом оглядывались на каждый шорох.Страшные слухи о маньяке и о том, что он якобы продает мясосвоих жертв под видом говядины, разлетались от предприятия к предприятию ивскоре в городе с трехсоттысячным населением не осталось ни оной семьи, в которойне говорили бы об убийце с окровавленным топором в руках.Маньяком на самом деле оказался вовсе не какой-то ужасающеговида душегуб, а статный, под два метра ростом, крепкого телосложения мужчина. Подего незатейливую биографию можно запросто подставить среднестатистическогосоветского гражданина.У Владимира Третьякова было сложное детство. В какой-то мереон является ярким примером для тех специалистов, которые утверждают, чтосерийный убийца формируется в ранние годы своей жизни. Третьяков действительностал убийцей в результате отсутствия воспитания.Володя родился в 1953 году в Архангельске. Он былнезапланированным ребенком, однако в те времена аборт было сделатьпроблематично, руководством государства проводилась политика, направленная наповышение рождаемости. В Великой Отечественной войне страна потеряла слишкоммного народа, и требовалось поощрять население на рождение детей.Проблема семьи Третьяковых заключалась в том, что мать кмоменту рождения сына была законченной алкоголичкой. Ее постоянные запои выводилимальчика из себя: он часто плакал и убегал из дома. Детство наложило отпечатокна будущее Володи: уже в зрелом возрасте у него выработалось отвращение калкоголя и пьяным людям, особенно к женщинам.Как это часто бывает, маньяки занимают в обществе и трудовыхколлективах чуть ли не передовые позиции, таким стал со временем и ВладимирТретьяков. Из обычного работяги железнодорожного депо он превратился в ударникакоммунистического труда и активного помощника милиции. Вступив в ряды народных дружинников,дорожный мастер после смены выискивал на улицах пьяниц и хулиганов и отводил ихв ближайший околоток.На работе и в общественной жизни у него все было прекрасно:начальство уважало и поощряло. А вот дома, в семье гармонии не наблюдалось: от женыТретьяков ушел после постоянных ссор и разладов. Замена нашлась быстро: вресторане "Двина" он познакомился с кастеляншей Ангелиной. Она истала его первой жертвой.Со временем Владимир стал замечать, что его суженая не прочьвыпить. Пока он с милиционерами ловил на улицах города хулиганов, Ангелинавтихаря выпивала рюмочку-другую. Однажды, вернувшись с дежурства раньше времени,Третьяков застукал ее за этим занятием. В голове у него помутилось, он схватилтопор и зарубил свою любимую.Детство, проведенное в деревне и наблюдения за сценамиубийства коров на скотобойне, дали о себе знать. Третьяков, как заправскиймясник, расчленил свою сожительницу и вынес ее по частям на пустырь закинотеатром. Позже маньяк так вспоминал первый эпизод своей кровавой карьеры: "Ясидел возле мертвой Ангелины и думал о своей жизни. Именно тогда я понял, чтодолжен освобождать общество от безмозглых тварей, которые его населяют.Женщины, которые пьют, недостойны жить. Их истребление стало моеймиссией".Почувствовав наслаждение от убийства, Третьяков вышел натропу войны с женщинами-пьяницами. Своих жертв Владимир Третьяков находилпросто: предлагал выпить и звал в гости. Женщинам льстило внимание эффектногокрасавца, и они даже подумать не могли, что дивно начавшийся вечер для нихзакончится под топором мясника.Семь жертв за два года – такой кровавый след оставил маньякв Архангельске. Неизвестно, сколько бы еще женщин попались бы в его сети, но местныеследователи смогли выйти на след преступника довольно быстро. Они обратили вниманиена весьма подозрительный случай. 26 января 1979 года в милицию обратились двеженщины, которые заявили о пропаже своих 15-летних дочерей.Следователь Попов решил проверить все случаи исчезновения женщинв городе за последнее время и узнал, что уже долгое время не выходит на работукастелянша ресторана "Двина" Ангелина Королева, которая, по словам,директора заведения, переехала жить к некоему мужчине, работающему на железнойдороге.Ниточка привела к ударнику коммунистического труда ВладимируТретьякову, правда все факты просто кричали о том, что такой человек не можетбыть убийцей. Но интуиция сыщика не подвела: во время обыска на балконеквартиры маньяка были обнаружены части тел пропавших девушек.Они не вписывались в картину остальных убийств Третьякова, носам он так объяснил свои действия: "Я встретил их одних поздним вечеромвозле своего дома и предложил им зайти ко мне послушать музыку. Дома япредложил им вина, и они согласились. Вот я и подумал, что раз уже в такомвозрасте они употребляют алкоголь, то что с ними будет, когда вырастут? Такиеженщины не имеют права жить. Вот я и решил избавить общество от мусора".Третьяков активно сотрудничал со следствием, показывал местазахоронений других своих жертв. Психиатрическая экспертиза признала убийцувменяемым, а суд приговорил к смертной казни. 19 августа 1979 года приговор вотношении Владимира Третьякова был приведен в исполнение.Слухи о продаже человеческого мяса на рынках Архангельска не подтвердились: следствие по делу санитара-мясника такими фактами не располагало. Вероятно, в очередной раз сработала популярная народная поговорка: у страха глаза велики.