Он называл себя санитаром, а в народе получил прозвище Мясник.
Пока Владимир Третьяков складывал трупы своих жертв на балконе, в городе ползли
слухи о продаже человеческого мяса на рынках.
Он называл себя санитаром, а в народе получил прозвище Мясник.
Пока Владимир Третьяков складывал трупы своих жертв на балконе, в городе ползли
слухи о продаже человеческого мяса на рынках.
В конце 70-х годов жители Архангельска пребывали в шоке. В
городе объявился маньяк, убивающий и расчленяющий девушек. Родители перестали
выпускать детей на улицу по вечерам, а возвращавшиеся поздно с работы женщины с
испугом оглядывались на каждый шорох.
Страшные слухи о маньяке и о том, что он якобы продает мясо
своих жертв под видом говядины, разлетались от предприятия к предприятию и
вскоре в городе с трехсоттысячным населением не осталось ни оной семьи, в которой
не говорили бы об убийце с окровавленным топором в руках.
Маньяком на самом деле оказался вовсе не какой-то ужасающего
вида душегуб, а статный, под два метра ростом, крепкого телосложения мужчина. Под
его незатейливую биографию можно запросто подставить среднестатистического
советского гражданина.
У Владимира Третьякова было сложное детство. В какой-то мере
он является ярким примером для тех специалистов, которые утверждают, что
серийный убийца формируется в ранние годы своей жизни. Третьяков действительно
стал убийцей в результате отсутствия воспитания.
Володя родился в 1953 году в Архангельске. Он был
незапланированным ребенком, однако в те времена аборт было сделать
проблематично, руководством государства проводилась политика, направленная на
повышение рождаемости. В Великой Отечественной войне страна потеряла слишком
много народа, и требовалось поощрять население на рождение детей.
Проблема семьи Третьяковых заключалась в том, что мать к
моменту рождения сына была законченной алкоголичкой. Ее постоянные запои выводили
мальчика из себя: он часто плакал и убегал из дома. Детство наложило отпечаток
на будущее Володи: уже в зрелом возрасте у него выработалось отвращение к
алкоголя и пьяным людям, особенно к женщинам.
Как это часто бывает, маньяки занимают в обществе и трудовых
коллективах чуть ли не передовые позиции, таким стал со временем и Владимир
Третьяков. Из обычного работяги железнодорожного депо он превратился в ударника
коммунистического труда и активного помощника милиции. Вступив в ряды народных дружинников,
дорожный мастер после смены выискивал на улицах пьяниц и хулиганов и отводил их
в ближайший околоток.
На работе и в общественной жизни у него все было прекрасно:
начальство уважало и поощряло. А вот дома, в семье гармонии не наблюдалось: от жены
Третьяков ушел после постоянных ссор и разладов. Замена нашлась быстро: в
ресторане "Двина" он познакомился с кастеляншей Ангелиной. Она и
стала его первой жертвой.
Со временем Владимир стал замечать, что его суженая не прочь
выпить. Пока он с милиционерами ловил на улицах города хулиганов, Ангелина
втихаря выпивала рюмочку-другую. Однажды, вернувшись с дежурства раньше времени,
Третьяков застукал ее за этим занятием. В голове у него помутилось, он схватил
топор и зарубил свою любимую.
Детство, проведенное в деревне и наблюдения за сценами
убийства коров на скотобойне, дали о себе знать. Третьяков, как заправский
мясник, расчленил свою сожительницу и вынес ее по частям на пустырь за
кинотеатром. Позже маньяк так вспоминал первый эпизод своей кровавой карьеры: "Я
сидел возле мертвой Ангелины и думал о своей жизни. Именно тогда я понял, что
должен освобождать общество от безмозглых тварей, которые его населяют.
Женщины, которые пьют, недостойны жить. Их истребление стало моей
миссией".
Почувствовав наслаждение от убийства, Третьяков вышел на
тропу войны с женщинами-пьяницами. Своих жертв Владимир Третьяков находил
просто: предлагал выпить и звал в гости. Женщинам льстило внимание эффектного
красавца, и они даже подумать не могли, что дивно начавшийся вечер для них
закончится под топором мясника.
Семь жертв за два года – такой кровавый след оставил маньяк
в Архангельске. Неизвестно, сколько бы еще женщин попались бы в его сети, но местные
следователи смогли выйти на след преступника довольно быстро. Они обратили внимание
на весьма подозрительный случай. 26 января 1979 года в милицию обратились две
женщины, которые заявили о пропаже своих 15-летних дочерей.
Следователь Попов решил проверить все случаи исчезновения женщин
в городе за последнее время и узнал, что уже долгое время не выходит на работу
кастелянша ресторана "Двина" Ангелина Королева, которая, по словам,
директора заведения, переехала жить к некоему мужчине, работающему на железной
дороге.
Ниточка привела к ударнику коммунистического труда Владимиру
Третьякову, правда все факты просто кричали о том, что такой человек не может
быть убийцей. Но интуиция сыщика не подвела: во время обыска на балконе
квартиры маньяка были обнаружены части тел пропавших девушек.
Они не вписывались в картину остальных убийств Третьякова, н
осам он так объяснил свои действия: "Я встретил их одних поздним вечером
возле своего дома и предложил им зайти ко мне послушать музыку. Дома я
предложил им вина, и они согласились. Вот я и подумал, что раз уже в таком
возрасте они употребляют алкоголь, то что с ними будет, когда вырастут? Такие
женщины не имеют права жить. Вот я и решил избавить общество от мусора".
Третьяков активно сотрудничал со следствием, показывал места
захоронений других своих жертв. Психиатрическая экспертиза признала убийцу
вменяемым, а суд приговорил к смертной казни. 19 августа 1979 года приговор в
отношении Владимира Третьякова был приведен в исполнение.
Слухи о продаже человеческого мяса на рынках Архангельска не подтвердились: следствие по делу санитара-мясника такими фактами не располагало. Вероятно, в очередной раз сработала популярная народная поговорка: у страха глаза велики.