В Ереване митинги и уличные акции утихли. Лидер протестов, что шли с середины апреля, 42-летний Никол Пашинян избран в парламенте премьер-министром - главным чиновником страны.

В Ереване митинги и уличные акции утихли. Лидер протестов, что шли с середины апреля, 42-летний Никол Пашинян избран в парламенте премьер-министром — главным чиновником страны. Президент Путин отправил поздравительную телеграмму, а позже еще и поздравил Пашиняна по телефону. Встретиться договорились в Сочи 14 мая.Крестит здание парламента, не выпускает из рук Библию и без устали молится. Судьба страны решается внутри. Оппозиционер Никол Пашинян идет на вторую попытку, рассчитывает занять пост премьер-министра.Пашинян идет к трибуне, практически абсолютно уверенный в своей победе. Еще накануне он заявил, что вероятность его избрания – 95%.Речь Никола Пашиняна — фактически программная. Обещает сосредоточиться на развитии высоких технологий, сельском хозяйстве, туризме. Еще один приоритет — борьба с коррупцией.Динамики такси надрываются — так прохожие, не отрываясь, следят за трансляцией из парламента. На площади Республики еще и прямая трансляция. Зрителей — десятки тысяч, но всем им хочется одного и того же. "В последние годы наша страна превратилась не в ту страну, которую мы хотели видеть. Мы очень надеемся на перемены", — говорят люди.Фермер Вираб Дермоян и его односельчане не пропустили ни одно митинга за последний месяц. Они живут в Араратской долине. Здесь самые плодородные земли Армении, а фермеры едва сводят концы с концами. Из техники — только остовы старых советских машин вместо забора. Лошади и лопаты. Купить трактор — неподъемная роскошь, тем более в кредит.В Армении самый высокий уровень безработицы на всем постсоветском пространстве. Почти каждый пятый — нетрудоустроен. Пороги кадровых агентств обивают и вчерашние студенты, и специалисты со стажем.На Никола Пашиняна надеются как на чудо, не особо задумываясь, что нет у него абсолютно никакого управленческого опыта. Опытный оппозиционер, правда, его партия на минувших выборах в парламент получила всего 7% голосов. Но это было 6 лет назад, сейчас он выбран премьер-министром.В ликующей толпе далеко не все жители Армении, но армяне по крови. На родину приехали специально, чтобы поддержать протесты. Вот из-за океана агитировать за Пашиняна прилетел всемирно известный армянин Серж Танкян. Лидер рок-группы пел с толпой народные песни.Население Армении — 3 миллиона человек, основная часть этого народа живет за границей. Численность армян за рубежом — примерно 7 миллионов. Чтобы связи с родиной были крепче, в стране действует целое Министерство по делам диаспоры.Одна из самых представительных армянских диаспор — конечно, в России. Народы исторически связаны друг с другом. В Ереване 9 мая почетно повязать Георгиевскую ленточку. И как же в такой день без цветов к Вечному огню?! Здесь — почет ветеранам, тем, кто воевал против фашистов плечом к плечу с русскими солдатами."Это вековая дружба. Россия и Армения всегда будут вместе, мы многими узлами связаны. Никто не может это разрушить", — уверены жители Армении.Вот и Пашинян всячески подчеркивает: он — за двустороннее сотрудничество. Новый премьер-министр даже ратует за укрепление связей."Я понимаю, что многие могут сказать, что у нас и без того хорошие отношения. Что тут менять к лучшему? Очень много потенциала и в экономическом смысле, и в политическом. Думаю, что отношения между Арменией и Россией будут развиваться очень хорошо", — заявил Пашинян.Но пока он больше занят внутренними делами. Формирует свой кабинет. В первую очередь сменил силовиков. В правительстве — новый министр обороны, начальники Службы безопасности, полиции. Замначальника полиции Еревана теперь командует всем ведомством. Во время митингов он руководил силами правопорядка в столице.Пост вице-премьера Пашинян отдает своему пресс-секретарю. Новому главе кабинета министров непросто найти тех, кому можно вручить министерские портфели. На последнем заседании представители старой команды отказывались от продолжения работы.12 мая новое правительство все же было сформировано, правд,а в него не вошел не один представитель Республиканской партии. Партийное решение: не поддерживать кабинет Пашиняна. А ведь республиканцы имеют еще и большинство в парламенте. Именно им вновь созданное правительство должно представить свою рабочую программу на утверждение.У нового правительства есть 20 дней на то, чтобы представить новую программу, которая всех не только устроит, но и работать будет.