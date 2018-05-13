Крым не нужен Украине - это чужая территория, заявил в эфире Espreso.TV украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр. В Крыму, пояснил он, много природных россиян, которые сейчас в эйфории от того, что они живут в России, и попытки вернуть полуостров вызвали бы у крымчан лишь ненависть.

Крым не нужен Украине — это "чужая территория", заявил в эфире Espreso.TV украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр. В Крыму, пояснил он, много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", и попытки "вернуть" полуостров вызвали бы у крымчан лишь ненависть."Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — задается вопросом Шкляр.По его мнению, Крым никогда не был частью Украины, а украинцы, проживавшие на полуострове, всегда считали его "чужбиной", передает РИА Новости."Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — отметил писатель.Крым стал регионом РФ после проведенного на полуострове в 2014 году референдума. Этому предшествовал госпереворот на Украине, которая по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, согласно международным нормам. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".