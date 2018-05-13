В воскресенье был допрошен и задержан друг Азимова, свидетели видели, как спецназовцы выводили человека в майке с изображением автомата Калашникова и надписью Грозный.

В рамках расследования парижского теракта, полицейские обыскали квартиру в квартале Л`Эспланад в Страсбурге. Там жил бывший друг Хамзата Азимова.Сообщалось, что у Азимова было очень мало друзей, его семья жила обособленно. Родители, сам Азимов и его сестра были людьми верующими, но никакой радикальности взглядов не демонстрировали.В воскресенье был допрошен и задержан друг Азимова, свидетели видели, как спецназовцы выводили человека в майке с изображением автомата Калашникова и надписью "Грозный". На голове задержанного был черный пакет. Также свидетели видели, как полицейский выносит из квартиры компьютер, передает ТАСС.Вечером 12 мая Азимов, вооруженный ножом, совершил нападение на людей в квартале близ парижской оперы. Им был убит один человек и ранены четыре прохожих, двое — тяжело. Нападавший выкрикивал при этом "Аллах велик". Он попытался также убить шофера такси, тому удалось сбежать.Азимов атаковал с ножом и прибывших полицейских. Те сначала применили против него "Тазер", затем убийцу пришлось ликвидировать.Французское гражданство Хамзат Азимов, родившийся в Чечне в 1997 году, получил в 2010 году. В апреле 2017 года он был допрошен работниками отдела по борьбе с терроризмом парижского уголовного розыска в связи с тем, что жена одного из его друзей попыталась переправиться в Сирию.