Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге. Его еще называют Измайловским собором. Это монументальное здание, памятник 19-го века, было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны. Реставрация длилась несколько десятилетий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге, передает канал "Россия 24".Его еще называют Измайловским собором. Это монументальное здание, памятник 19-го века, было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны. Реставрация длилась несколько десятилетий.Затянулась она из-за пожара, который произошел в 2006-м году. Тогда загорелись строительные леса. Огонь охватил купол здания, который в результате обрушился.Уже через год все последствия пожара были ликвидированы, а купол восстановлен. Завершили реставрацию в январе 2017-го года.Патриарх Кирилл накануне прибыл в Санкт-Петербург. В субботу он освятил храм на Левашовском мемориальном кладбище. А завтра возглавит заседание Священного синода — высшего органа церковного управления.