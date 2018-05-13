В ночь с 12 на 13 мая Лиссабоне завершился 63-й конкурс песни. Четыре часа прямого эфира, 26 стран-участниц, сто миллионов телезрителей по всему миру – все это финал главного музыкального конкурса Старого света. И букмекеры, как всегда, не ошиблись, предрекая победу Израилю.

В ночь с 12 на 13 мая Лиссабоне завершился 63-й конкурс песни.Четыре часа прямого эфира, 26 стран-участниц, сто миллионов телезрителей по всему миру – все это финал главного музыкального конкурса Старого света. И букмекеры, как всегда, не ошиблись, предрекая победу Израилю.Голосование соседей друг за друга, против которого безуспешно борются руководители Европейского Вещательного Союза, оказалось по-прежнему сильно. Но при суммировании голосов телезрителей и голосов профессионального жюри все равно оказалось, что победителем стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля. Она получила в общей сумме 529 голосов.Изначально эта экстравагантная певица была среди фаворитов конкурса и лидером по ставке у букмекеров, которые, как известно не ошибаются. Яркая, харизматичная, с забавным "кудахтанием", как она сама называет свое пение, она органично вписалась в концепцию смотров фриков всех мастей, в которое давно превратился песенный конкурс. На родине Нетта работала резидентом музыкального клуба и руководила еженедельными блюзовыми вечерами, а потом собрала свой музыкальный коллектив и поехала на гастроли. В прошлом году вокалистке доверили партию a.cappella в мюзикле “Книга трудностей”. Теперь, несомненно, ее карьера пойдет резко вверх.По правилам конкурса, 64-й конкурс песни пройдет в мае будущего года в Израиле. Эта страна уже дважды принимала у себя конкурс – в 1979 и 1999 году. Тогда городом проведения был Иерусалим.