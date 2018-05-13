Злоумышленницу задержали в соседнем регионе

Злоумышленницу задержали в соседнем регионеПолицейские поймали злоумышленницу, воровавшую кошельки у посетительниц торговых центров во Владимире, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Заявления о кражах в ТЦ поступили в правоохранительные органы в течение весны. Всего за помощью полиции обратились четыре женщины. Все они лишились кошельков, пока ходили за покупками. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска с помощью записей с камер видеонаблюдения в торговых центрах и других оперативно-разыскных мероприятий вычислили злоумышленницу. Как оказалось, это 29-летняя жительница Тамбовской области. Чтобы задержать подозреваемую, стражи порядка выехали в соседний регион.Девушка созналась в содеянном. По ее словам, украденные деньги она потратила на личные нужды. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в соседних регионах.