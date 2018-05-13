Злоумышленник убедил заявителя, что для денежного перевода счет должен быть обнулен. Пенсионер снял с карты все денежные средства и отдал незнакомцу...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера.В ОМВД России по району Ново-Переделкино обратился 69-летний москвич. Он сообщил, что на улице Скульптора Мухиной к нему подошел неизвестный и попросил о помощи в денежном переводе. Пожилой человек согласился и, действуя по инструкции мужчины, передал ему 70 тысяч рублей, которые были на его банковской карте, после чего мужчина скрылся. Пенсионер понял, что остался без сбережений и обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний приезжий. Как установлено, он убедил заявителя, что для денежного перевода счет должен быть обнулен. Пенсионер снял с карты все денежные средства и отдал злоумышленнику, который впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93