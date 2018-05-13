В ходе митинга За свободный интернет, который прошел в воскресенье в Москве, были задержаны 25 человек. 11 из них были доставлены в ОВД Мещанский, еще 14 человек — в ОВД Басманный. На всех составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, после чего отпустили.

В ходе митинга "За свободный интернет", который прошел в воскресенье, 13 мая, в Москве, были задержаны 25 человек. 11 из них были доставлены в ОВД Мещанский, еще 14 человек — в ОВД Басманный. На всех составили протоколы по статье КоАП о нарушении правил проведения массовых мероприятий, после чего отпустили. Теперь их ожидают суды, пишет "Интерфакс".В полиции утверждают, что людей задержали по просьбе организаторов акции. Однако, как сообщил Алексей Пряничников, член федерального совета движения "Открытая Россия", которое выступало соорганизатором мероприятия, все они покинули мероприятие сами, и ни у кого к ним претензий не было.Ранее в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал, что участников митинга, среди которых были и представители "Левого фронта", задержали за политические лозунги, которые не соответствовали тематике мероприятия.По словам представителя националистической организации "Комитет "Нация и Свобода" Владимира Басманова, в числе задержанных были члены КНС, а также националистического "Черного Блока, "Ассоциации Народного Сопротивления" и "Национал-Революционного Авангарда".Шествие и митинг были официально согласованы с мэрией Москвы, по данным полиции, в нем приняли участие около 1000 человек – в разы меньше, чем в акции 30 апреля. Между тем организаторы утверждают, что на митинг собрались 2500-3000 человек.