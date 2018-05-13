В России завершился национальный футбольный чемпионат и разрешилась главная интрига последнего тура: кто займет второе, а кто третье место.

В России завершился национальный футбольный чемпионат и разрешилась главная интрига последнего тура: кто займет второе, а кто третье место.Если ответ на главный вопрос чемпионата, кто будет первым, мы узнали еще на прошлой неделе, то заключительный тур разрешал еще несколько интриг. Кто займет второе место и напрямую попадет в лигу чемпионов? "Спартак"? ЦСКА? Кто будет шестым и получит право играть в квалификации Лиги Европы? Что будет внизу турнирной таблицы, вылетит ли обладатель кубка "Тосно" напрямую или попадет в стыки? По традиции и регламенту все матчи заключительного тура начинались в одно время."Спартак" в итоге второе место упустил. Поражение в московском дерби от "Динамо" 0:1 и победа ЦСКА над "Анжи" 2:1 серебряным призером чемпионата сделали красно-синих. Таким образом, ЦСКА, заняв второе место, попал сразу в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. "Спартак" третий — сыграет в квалификации. По ходу сезона было ощущение, что "Спартак" может замахнуться на золотой дубль, в итоге и кубок не выиграли, и титул чемпиона не защитили, и напрямую в Лигу чемпионов не отобрались."ЦСКА при любых тренерах и в любом составе известен как хороший финишер. Вот и на этот раз ЦСКА заключительные шесть матчей чемпионата прошел без поражений. "Анжи" в последнем туре обыграли без блеска — 2:1, но чтобы обойти в таблице "Спартака", этого хватило", — говорит главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Массимо Каррера."Динамо", обыграв "Спартака", закрыл сезон красивыми цифрами: 10 побед, 10 ничьих и 10 поражений. Шестое место. "Краснодар" упустил победу над "Рубином", но при любом раскладе "Краснодар" был бы четвертым. Победа "Зенита" со счетом 6:0 над уже давно вылетевшим в дивизион ниже ЦСКА — это скорее голевая вечеринка на прощание. Покер Александра Ерохина — это приятно, но итоговое пятое место "Зенита" не то, на что клуб рассчитывал перед началом сезона. Третий год подряд "Зенит"- мимо зоны лиги чемпионов. Итальянец Роберто Манчини уходит, и "Зенит" опять ждет новая жизнь", — заявил главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко."Футбольный клуб "Уфа" может готовиться к еврокубкам. "Уфа" деклассировала обладателя кубка "Тосно" — 5:0. Для одних этот результат означает прямой вылет в ФНЛ, для других — шестое место по итогам чемпионата и место в квалификации Лиги Европы. Символично, что, по идее, в Лиге Европы должен был играть именно "Тосно" как обладатель кубка, но клуб из Ленинградской области опоздал с лицензированием в УЕФА. Теперь в Еврокубке мы увидим "Уфу": команда Сергея Семака — одно из однозначно светлых пятен этого сезона", — рассказывает спортивный комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко."Локомотив" закрывал чемпионат матчем в Туле уже в ранге чемпиона страны. Мотивации по понятным причинам не хватило: "Арсенал" 2:0.", — объяснил главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак.В нижней части таблицы — в зоне стыковых матчей и зоне прямого вылета — заключительный тур изменений не внес. "Амкар" сыграл вничью с "Ахматом" и остался на 13-м месте. "Анжи" проиграл ЦСКА, но с "Тосно" местами не поменялись. "Амкар" и "Анжи" сыграют стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге. "Амкар" — против футбольного клуба "Тамбов", "Анжи" — против "Енисея." Тосно" и ЦСКА — главные неудачники этого чемпионата.Очередной российский клубный футбольный сезон завершен. Прямо сейчас пять дней паузы, и уже 18 мая в Новогорске соберется сборная России, и начнется заключительная стадия подготовки к чемпионату мира.