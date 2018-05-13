Французская полиция, расследующая нападение на прохожих в центре Парижа, выяснила, что Хамзат Азимов контактировал с подразделением террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ), которое много лет возглавлял полевой командир Абу Умар аш-Шишани (Рыжая Борода).

Французская полиция, расследующая произошедшее 12 мая нападение на прохожих в центре Парижа, выяснила, что напавший на людей с ножом 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов контактировал с подразделением террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которое много лет возглавлял известный полевой командир Абу Умар аш-Шишани (Рыжая Борода). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные неназванные источники.По данным французских правоохранителей, в начале 2000-х годов родители Азимова с маленьким ребенком переехали во Францию из чеченского города Аргун. В 2010 году Хамзат получил французское гражданство. Отца и мать Азимова допросили в полицейском участке, после чего отпустили.Как стало известно "Коммерсанту", Азимова вызывали в полицию для беседы в начале апреля. После этого сведения о парне были занесены в специальную базу данных, где хранится информация о различных "группах риска", в том числе людях, которых подозревают в связях с террористическими и экстремистскими организациями. По информации источников издания, французские силовики незадолго до этого получили сведения о его регулярных телефонных переговорах с некой женщиной, которая недавно уехала в Сирию и вступила в отряд известного полевого командира Абу Умара аш-Шишани."Коммерсант" напоминает, что бывший грузинский военнослужащий, по происхождению чеченец из Панкисского ущелья, Тархан Батирашвили командовал в Сирии северным сектором ИГ. Спецслужбы из разных стран не раз сообщали о его ликвидации, но достоверных подтверждений гибели полевого командира представлено не было.Между тем сотрудники правоохранительных органов Чечни в воскресенье начали опрашивать проживающих в республике родственников и знакомых семьи Азимова, а также устанавливать его возможные связи. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество.Со своей стороны госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Вашингтон пока не может подтвердить, что за нападением на прохожих в Париже стояла ИГ. "Французские власти, с помощью всей разведывательной информации, которую только могут предоставить США, сделают все возможное, чтобы разобраться в этом в ближайшие часы", — приводит слова Помпео РИА Новости.