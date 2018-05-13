Один погибший и пять пострадавших – таков итог трагедии, произошедшей во время концерта, проходившего субботним вечером в китайской провинции Хэнань. Один из зрителей запечатлел на видео момент падения металлической конструкции на музыкантов.

В сети размещены кадры трагедии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 12 мая, во время выступления оркестра в городском округе Сюйчан, расположенном в китайской провинции Хэнань.Металлическая конструкция, на которой было закреплено осветительное оборудование, внезапно рухнула прямо на музыкантов, игравших для посетителей праздника, проходившего на территории городского художественного музея.В результате инцидента один человек погиб, еще пять получили травмы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщают местные СМИ.Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ЧП.