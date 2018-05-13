Сотрудникам этих подразделений доверен один из самых ответственных участков работы, ведь они непосредственно обеспечивают функционирование судебной системы государства.

13 мая 1938 года приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР был объявлен «Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции». Эта дата считается днём образования охранно-конвойной службы.Сотрудникам этих подразделений доверен один из самых ответственных участков работы, ведь они непосредственно обеспечивают функционирование судебной системы государства. При этом основной задачей службы остается обеспечение надежной охраны подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Ежегодно ими конвоируется несколько миллионов человек. Изоляторы временного содержания функционируют более чем в полутора тысячах подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.Еще одно направление деятельности службы – обеспечение прав лиц, взятых под охрану и находящихся в условиях содержания в спецучреждениях. При этом особое внимание уделяется соблюдению условий пребывания таких лиц в ИВС в соответствии с требованиями законодательства.Сотрудник охранно-конвойного подразделения должен обладать целым спектром профессиональных качеств: бдительность, умение быстро принимать решения в сложных ситуациях, находчивость и решительность. От правильных действий конвоира зачастую зависят жизни участников судебных процессов и граждан, присутствующих на судебных заседаниях.Поздравляем всех сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.