Инспектор призвала детей помнить о том, что, переходя дорогу вблизи припаркованного транспорта, следует особенно внимательно смотреть по сторонам и не торопиться...

В ГБОУ СОШ №1631 инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Екатерина Шибина провела занятие для учащихся начальной школы, в ходе которого напомнила детям о соблюдении ПДД и о правилах перехода проезжей части.Внимание детей было обращено на безопасный маршрут, по которому стоит следовать от школы до дома, а также на особенности передвижения по дворовым территориям. Инспектор призвала детей помнить о том, что, переходя дорогу вблизи припаркованного транспорта, следует особенно внимательно смотреть по сторонам и не торопиться, ведь водитель не всегда может заметить ребенка, выходящего из-за машины.Школьники задавали вопросы на различные темы. Особенное внимание инспектор уделил Правилам дорожного движения: как себя вести на прогулке при плохих погодных условиях, как правильно переходить дорогу с самокатом или велосипедом.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29