Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в Иране, заявил в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Не нужна Вашингтону и смена власти в Северной Корее - об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео.

Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в Иране — об этом заявил в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон."Политика администрации заключается не в этом, — сказал он. — Политика администрации заключается в том, чтобы Иран никогда не приблизился к получению ядерного оружия и средств доставки".Между тем в прошлом Болтон числился в рядах главных приверженцев идеи "смены режимов", и именно на этом основании отстаивал вторжение США в Ирак в 2003 году, напоминает РИА Новости. В администрации непосредственно вторгшегося в Ирак американского президента Джорджа Буша-младшего Болтон был заместителем госсекретаря и постпредом США при ООН.Нынешний госсекретарь США Майк Помпео считает, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, из которого на уходящей неделе вышли США, лишь создал для Тегерана атмосферу безнаказанности. "Пока эта программа действовала, Иран продолжал свой марш по Ближнему Востоку", — заявил Помпео, по словам которого в период действия соглашения Иран укреплял движение "Хезболлах" в Ливане и хуситов в Йемене, а также обстреливал аэропорты Саудовской Аравии.Что касается Северной Кореи, там, теперь уже по словам Помпео, США также не нужна смена власти. По словам госсекретаря, американский президент Дональд Трамп будет стремиться не к смене северокорейского лидера Ким Чен Ына, а к "долгосрочному соглашению"."Мы надеемся, что Ким хочет стратегических изменений, а президент Трамп готов в этом помочь", — отметил Помпео.