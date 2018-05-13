12 мая авиация проамериканской коалиции в Сирии нанесла удары по двум деревням на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское телевидение, погибли не менее 17 мирных жителей.

12 мая авиация проамериканской коалиции в Сирии нанесла удары по двум деревням на юге сирийской провинции Эль-Хасаке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское телевидение, погибли не менее 17 мирных жителей, включая четырех детей и пятерых женщин. Ракеты попали в жилые дома.Тем временем сирийская армия продолжает "зачищать" пригороды Дамаска от остатков террористических бандформирований. Освобождены сразу несколько поселений на юге сирийской столицы. Ожесточенные бои идут районе Ярмук — исторически лагеря палестинских беженцев, образованного в 1957 году. Террористы окопались там еще несколько лет назад. Плотная городская застройка и еще остающиеся там мирные жители затрудняют продвижение правительственных войск. Параллельно Российский центр по примирению враждующих сторон организует вывод боевиков с территории лагеря.Бои в центре лагеря Ярмук. Восемь километров от центра Дамаска. Бойцам сирийской армии приходится уничтожать каждый квадратный метр зданий, которые радикалы используют как укрепления, и сопротивление не снижается.Операция по освобождению квартала длиться уже более трех недель. За это время российским офицерам удалось в ходе переговоров вывезти на север Сирии более 8 тысяч боевиков различных радикальных группировок, здесь же остались те, с кем переговоры вести не о чем, террористы так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ).В ходе процесса политического урегулирования боевики группировок "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) добровольно передали под контроль правительственных сил районы Ялда, Бабилла, Бейт-Сахм.Бойцы сирийской армии освободили район Кадам и часть кварталов лагеря, но террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Несмотря на усилия правительственных сил, центр квартала по-прежнему контролируют боевики.Некоторые дома всего несколько дней назад находились под контролем боевиков так ИГИЛ. Понятно, почему так сложно взломать оборону псевдохалифата в лагере Ярмук: все строения соединены траншеями, из одной части квартала в другую можно пройти по подземным коммуникациям. При этом перемещения не видно даже с воздуха. Рядом с траншеями оборудованы огневые позиции, то есть силы боевиков могут оперативно перемещаться, маневрировать и вести огонь.С высоты виден масштаб боевых действий и кажется, что сопротивление исламистов давно должно быть сломлено. Но сирийская армия несет значительные потери. Террористы хорошо научились минимизировать последствия ударов авиации и артиллерии.Передовые позиции бойцов сирийской армии в лагере Ярмук, далее в зданиях – террористы ИГИЛ. Огневые точки находятся на цокольных этажахВот как террористы перемещаются по открытому пространству в полукилометре от передовой: перебегают улицы быстро, боятся авиации и артиллерии.Всего в центре Ярмука не более тысячи радикалов ИГИЛ. Известно что они сформировали запасы продовольствия и боеприпасов и готовы к длительной обороне. Боепитание, еда и медикаменты находятся в подвалах. Сирийской армии пока не хватает сил для того, чтобы взять под полный контроль одну из важных улиц. Республиканская гвардия, народное ополчение кольцо сжимают, но выбить боевиков пока не могут.Последний анклав террористов в Дамаске. После победы здесь можно будет говорить о том, что город впервые с начала войны в стране — мирный. При этом скоро, судя по всему, грядет еще одна победа: благодаря российским переговорщикам боевики добровольно покидают так называемый Растанский анклав, территорию между городами Хомс и Хама.По данным Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, уже более 3 тысяч боевиков перемещены в Идлиб. Как только процесс будет завершен, вновь начнет действовать трасса, которая соединяет две провинции.