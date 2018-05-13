Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил поздравить певицу Нетту Барзилай с победой на Евровидении, но автоматический переводчик его не понял. К оскорблениям тут же присоединились недоброжелатели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил поздравить певицуНетту Барзилай с победой на "Евровидении", но автоматический переводчик его не понял. К оскорблениям тут же присоединились недоброжелатели.Нетаньяху оставил сообщение на своей странице в социальной сети Twitter. Он употребил слово на иврите, которое имеет значение "милая" или "дорогая" – так чаще всего обращаются к близким друзьям. Однако машина неверно истолковала его фразу."Ты же корова!" – гласит автоматический перевод сообщения, которое оставил Нетаньяху. Из-за случившегося разгорелся настоящий скандал: недоброжелатели присоединились к оскорблениям в адрес победителя "Евровидения"."Пусть страшненькая, поет же хорошо, это главное", – пишет один из пользователей. "Фу. Такая молодая и уже такая толстая. Совсем смотреть противно", – отмечает другой. "Клоунов выбирают", – опустился до грязных оскорблений третий.Напомним, что представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал "Евровидения". Она завершила свое выступление на конкурсе на предпоследнем этапе.Как писали Dni.Ru, в общей сумме Нетта Барзилай получила 529 очков. Примечательно, что профессиональное жури конкурса отправило ее на пятое место, но итоги зрительского голосования позволили ей вырваться вперед.