Знаменитый певец Александр Добрынин стал героем передачи Привет, Андрей!. Он пообщался с дочерью Ангелиной, с которой не виделся уже много лет.

Знаменитый певец Александр Добрынин стал героем передачи "Привет, Андрей!". Он пообщался с дочерью Ангелиной, с которой не виделся уже много лет.Родственники общались друг с другом в эфире передачи с помощью видеосвязи. Дочь Добрынина живет в Австрии и не приехала на запись программы.Диалог не задался с самого начала. Девушка интересовалась, почему отец долгое время даже не пытался выйти с ней на связь. После этой реплики Добрынин вышел из себя и рассказал, что однажды даже собрался совершить самоубийство."Твоя мать меня тогда бросила, у нее были другие отношения. Я пребывал в шоке, был буквально убит горем. Хотел покончить с собой, настолько меня шокировала ситуация эта", – заявил он. По словам артиста, тут не может быть никаких претензий."Ты многое не знаешь, родная моя. Не знаешь, как я ее любил", – отметил певец.Вспомнили они и как пытались встретиться в далеком 2015 году. Тогда из этого ничего не вышло: Добрынин и его дочь договорились встретиться у цирка, но недопоняли друг друга."Она приехала к одну цирку, я к другому. Вот вопрос у меня к Ангелине. Ты – взрослая девушка, родилась в Москве, ты что же позвонить не могла? Не догадалась связаться со мной что ли?" – спросил артист. Он добавил, что очень рассчитывал на эту встречу с дочерью.