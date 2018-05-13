Российский бизнесмен Алишер Усманов стал восьмым в рейтинге самых богатых жителей Англии Times. Его состояние сократилось на 1,235 миллиарда фунтов по сравнению с прошлым годом и составило 10,566 миллиарда фунтов стерлингов

Российский бизнесмен Алишер Усманов стал восьмым в рейтинге самых богатых жителей Англии Times. Его состояние сократилось на 1,235 миллиарда фунтов по сравнению с прошлым годом и составило 10,566 миллиарда фунтов стерлинговСамый богатый британец, по данным издания, — миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos, с состоянием 21,05 миллиарда фунтов.В списке миллиардеров также американский бизнесмен советского происхождения Леонид Блаватник — 15,259 миллиарда фунтов (3 место), Роман Абрамович, владеющий "Челси", — 9,333 миллиарда фунтов (13 место).Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group. Ему же принадлежит 30% британского футбольного клуба "Арсенал", передает РИА Новости.