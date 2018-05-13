Сравнение гиперзвукового оружия США, Китая и России, сделанное телеканалом CNBC, некорректно, так как американские аналитики пытаются оправдать свое отставание.

Телеканал CNBC, сравнивший гиперзвуковое оружие США, Китая, России, сделал это некорректно, цель такого сравнения – оправдать технологическое отставание Штатов, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.Утверждение, что США тяготеют к созданию высокоточного неядерного гиперзвукового оружия, — лукавство, считает эксперт. Между тем, Россия разрабатывает универсальное.По его словам, гиперзвуковое оружие американцев "топчется в районе пяти-шести махов", в то время как российское – заходит за десять.Эксперт указал, что у гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (продемонстрирована на Параде Победы) в мире аналогов нет.Баранец так составил рейтинг разработчиков оружия: Россия на 1-м месте, Китай на 2-м, США – на 3-м.Ранее американский телеканал CNBC опубликовал материал, в котором говорилось, что в разработке гиперзвукового оружия США от России и Китая не отстают, передает РИА Новости.