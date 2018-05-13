Ежегодный праздник благотворительности Белый цветок прошел в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

Ежегодный праздник благотворительности "Белый цветок" прошел в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.Символ акции — живые белые цветы, их получают гости за пожертвования, а деньги отправляют малообеспеченным людям, передает "Россия 24".В этом году к акции присоединились известные артисты — солисты Большого театра и Центрального военного оркестра Минобороны. На территории обители прошли мастер-классы для детей, благотворительная ярмарка и аукцион.