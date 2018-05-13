В Тегеране еще до выступления Трампа заявили: здесь готовы к любому решению Вашингтона и не считают, что это как-то повлияет на жизнь в стране. Все взятые на себя обязательства, как подчеркивают в Иране, государство соблюдает.

В Тегеране еще до выступления Трампа заявили: здесь готовы к любому решению Вашингтона и не считают, что это как-то повлияет на жизнь в стране. Все взятые на себя обязательства, как подчеркивают в Иране, государство соблюдает. И заявление президента США тут называют ничем не обоснованным нарушением международного соглашения.С 8 мая в стране перестали работать многие зарубежные банковские карты. Также больше нельзя осуществить денежные переводы через систему Western Union. В полном объеме США угрожают восстановить санкции через 180 дней, то есть к началу ноября. В Тегеране заявляют: Вашингтон еще пожалеет об этом решении."США не хотят переговоров. Они хотят владеть миром и всеми управлять. Они хотят войны", — уверены иранцы.В знак протеста депутаты подожгли флаг США прямо на заседании парламента Ирана."Американским народом, к сожалению, управляет самовлюбленный дилетант в вопросах политики. Разве это не позорно для страны, претендующей на мировое господство?" – отметил Али Лариджани, председатель парламента Ирана.На сайте Министерства иностранных дел Ирана размещено официальное заявление: "Помимо ущерба доверию к США на международной арене выход Вашингтона из соглашения ставит под вопрос основы международных отношений в современном мире. Система международного права оказалась в серьезной опасности".Дональд Трамп после выхода из соглашения заявляет, что намерен убедить Иран заключить новую сделку, которая, по мнению американского президента будет намного лучше предыдущей. О том, что это невозможно, уже заявили в Тегеране. Здесь отметили: ни одно из условий заключенного договора не подлежит обсуждению, даже если это очень хочется американскому президенту.Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф начинает большую серию переговоров с международными партнерами, турне по маршруту Пекин — Москва — Брюссель.