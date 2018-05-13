На одном из этапов участникам престояло ответить на вопросы правовой тематики и рассказать о безопасном поведении на дороге.

В городе Костерево Петушинского района состоялась традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Зарница» среди школьников. В организации и проведении мероприятия вместе с представителями органов образования администрации района приняли участие сотрудники Госавтоинспекции.Основными целями игры являются патриотическое воспитание подрастающего поколения, выработка действий в случае попадания в некоторые экстремальные ситуации, формирование навыков начальной военной подготовки.В этом году в мероприятии приняли участие более двухсот мальчишек и девчонок, представивших разные школы.По сценарию игры командам предстояло продемонстрировать свои знания в области истории Отечества, показать физическую подготовку, способность проявлять волю, находчивость и выносливость.На одном из этапов ребята отвечали на вопросы, касающиеся правовой тематики и безопасного поведения на дороге, специально подготовленные сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району. Сотрудники полиции отметили, что результаты их порадовали – большинство участников справились с заданиями практически без ошибок.Победители были определены жюри по наибольшему количеству набранных баллов по результатам всех испытаний.Лидером стала стала команда МБОУ СОШ №3 города Костерево.В завершении все призеры были награждены памятными подарками и дипломами участников.