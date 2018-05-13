13.05.2018

2018-05-13 11:50:29

В Подмосковье из-за лося случилось смертельное ДТП

В ночь на 13 мая в Подмосковье произошла страшная авария. Две иномарки столкнулись из-за лося на дороге.



В результате случившегося погибли три человека, еще двое пострадали. Подробности ДТП устанавливаются, передает РЕН ТВ.