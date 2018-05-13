Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 30 000 рублей.

Весной текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило четыре заявления, в которых потерпевшие, жительницы областного центра, сообщали, что во время совершения покупок в торговых центрах города у них были похищены кошельки с денежными средствами. Общая сумма ущерба превысила 30 000 рублей.По всем фактам следственным управлением УМВД России по городу Владимиру были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучения записей с камер видеонаблюдения, расположенных на территории торговых площадок, сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность и местонахождение подозреваемой – 29-летней жительницы Тамбовской области.В конце апреля текущего года оперативники осуществили выезд в соседний регион, где совместно с коллегами из местного Управления МВД задержали подозреваемую. Свою вину девушка полностью признала, пояснив, что похищенные деньги потратила на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемой к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории нескольких регионов.