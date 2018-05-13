В Брестской области Белоруссии в аварию попал микроавтобус, в котором находились футболисты из украинской детской команды. В ДТП один ребенок погиб, еще шестеро серьезно пострадали.

В Брестской области Белоруссии в аварию попал микроавтобус, в котором находились футболисты из украинской детской команды. В ДТП один ребенок погиб, еще шестеро серьезно пострадали, передает "Интерфакс".Авария произошла в воскресенье, 13 мая, около 7 утра около деревни Мартынюки. Микроавтобус "Рено Мастер", в котором ехали дети, столкнулся с автопогрузчиком.Погиб ребенок 2005 года рождения, гражданин Украины, который сидел впереди на месте пассажира, уточняет ТАСС. Шестеро детей с черепно-мозговыми травмами, переломами и вывихами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже пятерых детей перевезли в Брестскую областную больницу, сообщил первый заместитель главы белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич.