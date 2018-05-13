В территориальном отделе полиции прошло торжественное вручение первых паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста...

В ОМВД России по району Северное Измайлово прошло торжественное вручение первых паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста.В то время как слегка взволнованные родители ожидали начала торжественной части мероприятия, сотрудники полиции провели для школьников экскурсию. Ученики узнали о работе дежурной части, побывали в тире, учебном классе, актовом зале, а также осмотрели автопарк.После ознакомления с Отделом полиции начальник ОМВД России по району Северное Измайлово полковник полиции Андрей Балачевцев торжественно вручил подросткам их первый официальный документ.«Дорогие ребята! С получением паспорта гражданина Российской Федерации, у вас появляются не только новые права, но и обязанности. Я желаю вам быть достойными гражданами России и любите свою Родину», – сказал Андрей Балачевцев. После чего подарил школьникам красочные книги по истории России.Начальник Отдела по вопросам миграции района Северное Измайлово советник второго класса Петр Кравчук также поздравил подростков с важным событием и пожелал им хорошо учиться, успешно преодолевать жизненные трудности и достижения поставленных целей.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73