Велосипедист решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, не покидая седла, и через несколько секунд был выбит из него женщиной-водителем на внедорожнике. Инцидент попал в объектив регистратора, установленного в автомобиле очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, на днях на улице Виноградной в Сочи.Велосипедист решил не спешиваться перед тем, как пересечь проезжую часть по нерегулируемом переходу и выехал на "зебру" буквально под колеса внедорожнику.Женщина-водитель, управлявшая джипом, не успела уклониться от столкновения и сбила его. От удара велосипедиста отбросило в сторону.По предварительной информации, мужчина отделался сравнительно легкими травмами.