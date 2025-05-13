Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

В Киржаче, в честь 80-летия Великой Победы, возвысилась новая 15-метровая стела на улице Привокзальной, ставшая символом памяти и гордости.Этот величественный монумент, по информации пресс-службы правительства Владимирской области, призван увековечить беспримерный подвиг более 12 тысяч уроженцев Киржачского района, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.По обеим сторонам стелы размещены современные экраны, транслирующие редкие и ценные кадры военной хроники, вновь и вновь напоминая о героизме солдат и самоотверженности тружеников тыла.Жители города отмечают, что создание стелы – это не просто дань памяти, но и важный вклад в сохранение исторического наследия, а также в благоустройство и развитие городской среды, формируя патриотическое воспитание подрастающего поколения.