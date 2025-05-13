23 миллиона рублей за прошедшую неделю украли телефонные мошенники у жителей Владимирской области. Среди жертв – 19-летняя девушка из Петушков. 6 мая заявительница обратилась в полицию и

23 миллиона рублей за прошедшую неделю украли телефонные мошенники у жителей Владимирской области. Среди жертв – 19-летняя девушка из Петушков. 6 мая заявительница обратилась в полицию и сообщила, что с ней связался «сотрудник отдела денежной безопасности», а потом «ФСБшник». Под предлогом декларации денежных средств аферисты похитили у жертвы 1,5 миллиона рублей. Днем ранее, 5 мая,