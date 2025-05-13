В школе течет крыша с 2023 года.

В Следственный комитет России поступило очередное обращение из Владимирской области по факту закрытия школы в поселке Балакирево Александровского района. Еще в 2023 году в связи с обильными осадками и отсутствием капитального ремонта крыша здания, построенного в 1963 году, начала протекать.В результате было решено закрыть школу и перевести учеников в другое образовательное учреждение. Однако в новом учебном заведении наблюдается нехватка мест, а из-за плохого теплоснабжения дети вынуждены сидеть на уроках в куртках.Напомним, ранее мы писали, что в